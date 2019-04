Chute d'un marronnier dans une école primaire à Bessens : comment cet arbre de 12m et de 3 tonnes a-t-il pu tomber ?

L'enquête après la chute d'un arbre dans la cour de l'école Jules-Ferry de Bessens (Tarn-et-Garonne) jeudi 18 avril 2019 suit son cours. Le marronnier centenaire a été expertisé ce vendredi pour tenter de comprendre pourquoi son tronc s'est brutalement brisé. Des faiblesses dans les racines de l'arbre, combinées à des rafales de vent, sont à l'origine de la chute d'un marronnier centenaire sur deux élèves - dont l'un a dû être amputé -, jeudi dans la cour d'une école du Tarn-et-Garonne, a indiqué vendredi le procureur.





Le système racinaire "avait l'air insuffisant pour assurer sa fonction d'ancrage au sol", car "la base de l'arbre ne s'est pas développée normalement au moment où il a été planté", a-t-il ajouté. Les racines "ne se sont pas suffisamment développées latéralement, mais sont restées collées à l'arbre dans un effet de tourbillon", a-t-il précisé. Au moment du drame "des rafales soufflaient de 50 à 60 km/h, et c'est ce qui a entraîné la chute de l'arbre, mais ce ne sont pas des rafales de vents extrêmement violentes", selon lui. Le procureur a mandaté un expert forestier près la cour d'appel de Limoges pour "examiner l'arbre de manière à l'évacuer rapidement". Ce marronnier centenaire faisait 12 mètres de haut et pesait entre deux et trois tonnes.