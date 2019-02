Cimetière juif profané en Alsace : "J'ai sorti ma lampe torche, j'ai vu des croix gammées un peu partout"

Selon Hugues, une soixantaine de personnes se rendent chaque année dans le cimetière juif de Quatzenheim, principalement lors des fêtes religieuses. "Il y a aussi quelques curieux, qui le regardent par dessus le muret".





Une entreprise devait passer ce mercredi pour effacer les croix gammées, ainsi que l’inscription en alsacien "Elsassisches Schwarzen Wolfe" ("Les Loups noirs alsaciens"), référence possible à un ancien groupuscule local, retrouvées dans le cimetière. Une enquête en flagrance a été ouverte par la justice et confiée à la section de recherches (SR) de la gendarmerie de Strasbourg. La piste de l'ultra-droite était sérieusement envisagée.





Emmanuel Macron s'était rendu sur place mardi après-midi. "On prendra des actes, on prendra des lois et on punira", a-t-il promis. Accompagné du grand rabbin de France Haïm Korsia et du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, le président s'est entretenu avec de nombreux habitants du village et membres de la communauté juive, bouleversés. "Ceux qui ont fait ça ne sont pas dignes de la République, elle les punira", a-t-il insisté, alors qu'un villageois lui disait: "on est touché au coeur".