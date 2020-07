Cinq enfants morts dans un accident sur l'autoroute A7 : que s'est-il exactement passé ?

"Avant de tomber dans l'inconscience, le conducteur du véhicule a dit qu'il avait tenté désespérément de freiner et que les freins ne répondaient plus. Sur des vidéos de Vinci Autoroutes, on le voit se diriger vers la bande d'arrêt d'urgence à grande vitesse puis il y a trois, quatre tonneaux. Le véhicule est déjà en feu, et puis alors il y a un embrasement généralisé suite aux tonneaux et le véhicule est complètement écrasé sur le toit", a, pour sa part, rapporté à l'AFP le préfet de la Drôme, Hugues Moutouh, ce mardi 21 juillet. Avant de se montrer fort pessimiste concernant les survivants : "Ce sont des grands brûlés, on peut imaginer le pire pour les quatre. On risque d'avoir un bilan alourdi dans les prochaines heures, les prochains jours."