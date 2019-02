Cinq militants antispécistes interpellés : les bouchers expriment leur soulagement

Ils répondent aux questions des enquêteurs sur des faits précis. Mercredi, cinq militants antispécistes ont été interpellés par les policiers de la Sûreté urbaine de Lille dans le cadre des attaques et dégradations commises contre des boucheries et restaurants dans la métropole lilloise et la région d’Hazebrouck.





"Au total, quatorze faits ont été recensés, dont l’incendie du restaurant 'La Boucherie' à Marquette-lez-Lille", précise La Voix du Nord, qui a révélé l'information ce jeudi.