Client d'une laverie tabassé pour avoir réclamé le port du masque : trois hommes mis en examen

L'enquête ouverte suite à l'agression d'un homme réclamant le port du masque dans une laverie du Val d'Oise avance. Quatre jours après l'incident, trois hommes ont été mis en examen jeudi soir, a fait savoir vendredi le parquet de Pontoise.

Deux frères de 23 et 27 ans sont poursuivis pour violences aggravées et ont été placés en détention provisoire. Leur oncle, âgé de 51 ans, a quant à lui été mis en examen pour non-assistance à personne en danger et placé sous contrôle judiciaire, a ajouté cette source, précisant que les mis en cause sont d'origine pakistanaise.

"Les investigations se poursuivent en vue d'appréhender les deux co-auteurs (des coups) actuellement recherchés", a précisé le parquet.

Deux des suspects s'étaient rendus d'eux-mêmes mercredi au commissariat d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), chargé de l'enquête. Un premier homme avait été interpellé la veille.