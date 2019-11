Clip "Fuck le 17" : la plainte du ministre de l’Intérieur Christophe Castaner vient d'être déposée

Douze jours après avoir annoncé son intention de le faire, le document est arrivé sur le bureau du procureur de la République de Paris, jeudi 14 novembre. "Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a déposé plainte contre le groupe 13 Blockpour 'injure publique envers la police nationale'", a appris LCI du ministère.

Originaire de Sevran, 13 Block avait mis en ligne le clip de son morceau "Fuck le 17", sorti lui depuis depuis plusieurs mois. Dans ce titre, les rappeurs chantent notamment : "Ils sont pas plus gangs que nous, moi j'te l’dis, moi.

Vas-y nique la police", "Fuck le 17, mort aux porcs, à mort les cops, on les abîme"

Les réactions ne s'étaient pas faites attendre et, dès le lendemain, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, le secrétaire d'Etat Laurent Nuñez et le directeur général de la police nationale avaient dénoncé les paroles du morceau et le comportement de ses auteurs sur Twitter.