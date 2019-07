Soupçons de viol au Hellfest : le festival réagit au récit de la festivalière

La direction du festival ajoute en outre que les images de vidéosurveillance extraites des bandes de la vingtaine de caméras présentes sur site ont été exploitées. "Nous n'avons pas trouvé d'image susceptible de pouvoir correspondre à la description des faits", dit-elle.





"Nous tiendrons bien évidemment ces images à disposition des enquêteurs qui seront plus à même de les anayser si une plainte leur est transmise. En effet, la festivalière affirme avoir reçu suffisamment de témoignages pour constituer un dossier et affirme avoir remis à la gendarmerie un certain nombre d'éléments. Pourtant, le parquet de Nantes a fait savoir qu'il n'était pas encore saisi d'aucune plainte pour viol émanant d'une participante au Hellfest 2019", relèvent les organisateurs qui demandent à cette jeune femme "de prendre contact avec les gendarmes ou le procureur".





"Afin que toute lumière soit faite sur cette histoire, il est indispensable qu'une plainte soit déposée. Les faits évoqués sont trop graves pour rester impunis", concluent-ils. Contactée par LCI ce mercredi 3 juillet, la gendarmerie a fait savoir qu'il n'y avait toujours aucune plainte de déposer. Sollicité par notre rédaction sur la même question, le parquet de Nantes n'avait pas répondu à notre demande en début d'après-midi.