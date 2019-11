Cocaïne échouée sur le littoral : un homme interpellé avec 5 kilos de drogue sur une plage

Depuis les premiers ballots découverts mi-octobre en Vendée, 736 Kg de cocaïne ont été récupérés sur les plages du littoral atlantique, selon une information du parquet de Rennes communiquée dimanche 10 novembre. Et les ballots, conditionnés dans un plastique entouré de cellophane, continuent de s’échouer régulièrement sur les plages. Une marée blanche qui a donné des idées à certains. Lundi 11 novembre, un homme a ainsi été interpellé par les gendarmes de Lacanau, en Gironde, avec près de cinq kilos de drogue dans les bras, rapporte Le Parisien.

L’individu, âgé de 27 ans et non originaire de la région bordelaise, aurait parcouru plusieurs kilomètres pour tenter de trouver de la cocaïne, précise le journal. Après avoir interpellé, il a été placé en garde à vue pour "transport et détention de stupéfiants", un délit passible de 10 ans de prison.