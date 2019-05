Colis piégé à Lyon : le parcours du poseur de bombe

Après l'attaque au colis piégé à Lyon, l'enquête progresse notamment au niveau du parcours du suspect. Ce dernier est parti du quai du Rhône pour se rendre dans la rue Victor Hugo. Il dépose le paquet dans une boulangerie qui explose une minute après. Le temps nécessaire pour qu'il puisse faire demi-tour et disparaît des écrans de surveillance aux alentours des universités. Les enquêteurs de la police technique et scientifique, eux, analysent la moindre trace ADN et s'intéressent de près au vélo que l'homme tenait.



