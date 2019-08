Collioure : neuf personnes blessées par une fusée de feu d'artifice

Quelque quatre-vingts mille personnes assistaient aux feux d'artifice, dans la baie de Collioure (Pyrénées-Orientales), vendredi soir. Mais la fête a été gâchée, quand un débris de fusée semblait atteindre le public. Neuf personnes ont été blessées, et trois d'entre eux ont dû être hospitalisées. Une enquête a été ouverte, et les artificiers seront entendus dans les prochains jours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.