Collision meurtrière dans la Marne : le beau-père de la conductrice exclut tout geste volontaire

Une enquête contre X pour homicide involontaire a été ouverte et les investigations ont commencé pour tenter de comprendre pourquoi la voiture s’est retrouvée sur la voie au moment du passage du train. Selon Patrick Jeantet, PDG de SNCF Réseau, qui s’est exprimé lundi, "il n’y avait pas de dysfonctionnement connu sur ce passage à niveau. Mais l’enquête est en cours. Elle déterminera les causes de l’accident." De son côté, le procureur Matthieu Bourette a affirmé que la barrière avait été retrouvée "enfoncée" et a précisé qu’"aucun élément ne permet à l'heure actuelle de savoir pourquoi le véhicule s'était engagé sur le passage à niveau alors que la signalisation semblait indiquer le contraire."