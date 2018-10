Collision de deux navires au Cap Corse : quel risque de pollution ?

Après la collision de deux navires marchands au Cap Corse, une course contre la montre a débuté pour contenir la nappe de fuel de propulsion, échappée des deux bateaux. À 28 km au nord-ouest de la pointe du Cap Corse, la pollution s'étend maintenant sur vingt km de long et 300 mètres de large. Le ministre de la Transition Écologique, François de Rugy, s'est rendu sur place ce lundi 8 octobre 2018, pour faire le point sur la coordination des secours.



