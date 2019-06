Comment a-t-il pu fuir pendant 9 jours ? Les enquêteurs à la recherche des éventuels complices du chauffard de Lorient

"Sur commission rogatoire les investigations vont se poursuivre pour connaître dans le détail les circonstances des faits, et les conséquences pour les victimes et leurs familles, a ajouté mardi la procureure. Elles devront également déterminer dans quelles conditions les mis en cause ont vécu depuis le 9 juin, de quelles aides et complicités ils ont pu bénéficier et si des infractions pénales ont été commises pendant leur fuite".





Selon plusieurs sources proches du dossier, il est en effet "impossible" que le suspect n'ait pas bénéficié de "soutiens" pendant sa cavale. "Son téléphone était coupé, il n'a pas retiré d'argent. On ne voit pas comment seul il a pu notamment manger, ou encore réserver un hôtel, confie l'une d'elle à LCI. La réservation pour cet hôtel se fait soit sur Internet, soit avec un numéro de téléphone alors...".





L'avocate de Killian L-R., Me Aurélie Le Goff s'est exprimé brièvement mardi devant plusieurs journalistes. Elle a indiqué que son client était "abattu" et "dépassé par les événements". A Ouest France, elle a déclaré que son client avait, pendant sa cavale, écrit aux médias une lettre qu’il ne leur a jamais envoyée. Dans cette lettre, il écrivait notamment ne pas être "un meurtrier"...