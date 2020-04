Confinement : sept personnes interpellées pour des vols en série à La Ciotat

Le même soir à 21h, un équipage constate une camionnette stationnée avec à son bord deux jeunes hommes. Ils les contrôlent et découvrent qu’il s’agit de deux mineurs de Bondy qui ont traversé la France en voiture, pour acheter une moto cross mise en vente sur Le Bon Coin, qu’ils ont finalement volé. Ils sont interpellés pour vol.

Dans la nuit du 20 au 21 avril, un vol par effraction est commis dans une pharmacie : les auteurs dérobent une centaine d’euros et du matériel d’hygiène. Les policiers finissent par les retrouver dans la gare voisine, et retrouvent sur eux l’argent et les produits volés. Deux personnes sont interpellées. Le 21 avril, vers 3h20, un vol est commis par effraction dans un restaurant. Préjudice : le fond de caisse, une centaine d’euros. Ils sont pris en flagrant délit et interpellés.