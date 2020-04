Confinement : cinq kilos de cannabis, de la cocaïne et 16.000 euros retrouvés dans une voiture

L'intervention se passait sans encombre avant que le fonctionnaires ne soient alertés par une odeur quelque peu suspecte, comme le révèle Actu17. Et de fait, leur nez ne les a pas trompés. En fouillant la voiture, les policiers, rejoints par les enquêteurs du groupe d’appui judiciaire (GAJ) et un officier de police judiciaire (OPJ) ont découverts de l'argent en quantité et de la drogue.

Le conducteur, âgé de 26 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête pour trafic de stupéfiants a été ouverte et confiée aux enquêteurs de la sûreté départementale. Le jeune homme, lui, devait être mis en examen ce mercredi. On ignorait s'il était déjà connu ou non des services de police.