Confinement : profitant de contrôles routiers, des "faux policiers" volaient les automobilistes

Comme beaucoup de malfaiteurs, ces quatre personnes ont profité du confinement pour se faire de l'argent. La semaine dernière, la Sûreté départementale de Seine-et-Marne (SD 77) a ainsi interpellé trois hommes et une femme d'origine iranienne soupçonnés d'avoir arnaqué des routiers et des automobilistes.

Les faux policiers, qui étaient le plus souvent au nombre de trois sur la voirie, demandaient ainsi aux automobilistes et routiers de leur présenter leur attestation de déplacement dérogatoire nécessaire à toute sortie pendant cette période de confinement. Pour confirmer leur statut, ils n'oubliaient pas de présenter une fausse carte et un insigne à leurs interlocuteurs. Ils se servaient ensuite en toute discrétion dans les véhicules et les portefeuilles de leurs victimes.

Leur petit manège a ainsi duré un moment, jusqu'à ce que la sûreté départementale de Seine-et-Marne soit saisie, le 7 avril dernier après que des Polonais conduisant deux camions soient allés voir les forces de l'ordre pour signaler les vols dont ils avaient été victimes. Les deux hommes avaient été contrôlés sur le N104, à hauteur de Noisiel (Seine-et-Marne). Après le contrôle, ils ont réalisé que 1.500 euros leur avaient été dérobés.

Les enquêteurs de la sûreté départementale ont eu vite fait de faire la rapprochement avec d'autres faits similaires et commis sur toute l’Île-de-France. "Les automobilistes, le plus souvent d'origine étrangère, avaient été interceptés le 24 mars à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), le 2 avril à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), le 7 avril à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), le 15 avril à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et le 22 avril à Paris (19e)", détaille Le Parisien". Tous ont perdu du liquide, et pour au moins une victime, sa carte bleue. Le montant du préjudice s'élèverait ainsi à plusieurs milliers d'euros.