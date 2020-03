Confinement : deux hommes interpellés pour violences conjugales dans la région de Nantes

Rester enfermés 24 heures sur 24 chez soi n'est pas simple. Pour ceux et celles qui vivent déjà au quotidien une situation compliquée au sein du domicile, la période de confinement est dramatique.

Il y a quelques jours déjà, des associations tiraient la sonnette d'alarme, redoutant une hausse des violences conjugales, notamment du fait de l'enfermement et de l'impossibilité pour les victimes de partir. "On s’attend clairement à une aggravation des situations. Les hommes violents vont trouver dans cette cohabitation ininterrompue encore plus de prétextes pour se déchaîner et les cycles de la violence vont probablement s’accentuer. Les enfants et les femmes vont vivre dans un climat de pression permanente", indiquait, notamment, Elisabeth Liotard, directrice de l’association lyonnaise Viffil-SOS femmes dans Le Monde mercredi.