Confinement : les policiers veulent plus de protection pour procéder aux contrôles

Pas moins de 100.000 policiers et gendarmes pour contrôler le respect du confinement. C'est que qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur lundi soir. Si les effectifs sont bien sur le terrain depuis mardi midi au moins, certains se plaignent déjà de la situation. La raison ? Alors que l'on demande aux forces de l'ordre de verbaliser ceux et celles qui ne respecteraient pas la consigne du "rester chez soi" pour éviter que ne se propage le covid-19, ces hommes et ces femmes, en contact direct avec la population, ne sont pas forcément protégés.

Dès mardi donc, les policiers, par le biais des syndicats Alliance et SGP-FO notamment, ont réclamé davantage de moyens de protection face au coronavirus, et en particulier des masques. "La dotation généralisée des moyens de protection pour les forces de l’ordre s’impose pour assurer la protection sanitaire de tout notre pays et travailler avec plus de sérénité", explique Yves Lefebvre, secrétaire général d'Unité-SGP-FO dans un courrier adressé au ministre de l'Intérieur.