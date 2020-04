Confinement : non, il n'y a pas eu d'émeutes urbaines à Bobigny

La vidéo a été partagée le 22 avril. Durant quatre minutes, on voit une succession de violences urbaines commises au pied des barres d'immeubles : stations de bus détruites, mobilier urbain saccagé, etc. Un bureau de Poste est également pris pour cible.

Et si quelques violences urbaines ont bien éclaté dans certains quartiers ces derniers jours après l'accident samedi d'un motard à Villeneuve-la-Garenne impliquant la police et dont les circonstances demeurent floues, la ville de Bobigny n'est pas concernée, comme le confirme la mairie à LCI. "Aucun attroupement et aucune tension n'ont été relevées. Les services de la police nationale et municipale n'ont pas réalisé d'intervention spéciale", en dehors des contrôles habituels pour le respect du confinement, nous explique-t-on.