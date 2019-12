Confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès, Guy Joao a vécu et vit toujours "une histoire de fou"

Il avait été confondu avec Xavier-Dupont de Ligonnès. Le 11 octobre dernier, dénoncé anonymement, Guy Joao avait été arrêté par erreur à Glasgow par la police écossaise, qui l'avait pris pour l'homme soupçonné d'avoir assassiné toute sa famille en 2011. C'est la possible correspondance d'empreintes digitales qui avait mis les enquêteurs sur cette fausse piste. Celles du retraité de 69 ans présentaient cinq points de correspondances alors qu'en France, il en faut douze pour identifier formellement quelqu'un.

Deux mois ont passé depuis la méprise, et le septuagénaire a choisi de prendre la parole pour la première fois. Contacté par M6, et après "de longues tractations", Guy Joao a accepté de témoigner au côté de son épouse Mary depuis leur pavillon à Limay, dans les Yvelines, sans apparaître à l'écran. "On a vécu et on vit toujours une histoire de fou. On ne peut pas faire le deuil de cette affaire", explique-il dans ce court entretien diffusé ce vendredi 6 décembre, deux jours après le tournage. Désireux de "revenir à une vie tranquille", cet ancien ouvrier chez Renault ne souhaite "plus parler du fond de l'affaire".