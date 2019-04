Contrôles d'identité à Paris : le défenseur des droits dénonce des "ordres illégaux"

Dans son rapport, le défenseur des droits indique que "des ordres et des consignes discriminatoires enjoignant de procéder à des contrôles d'identité de 'bandes de Noirs et de Nord-Africains' et des évictions systématiques de 'SDF et de Roms' ont été diffusés".





Jacques Toubon ajoute "qu'une telle pratique par les forces de l'ordre repose sur un profilage de personnes sur des critères exclusivement liés à ce qu'elles sont : leur apparence physique, leur origine, leur appartenance vraie ou supposées à une ethnie ou à une race ou leur particulière vulnérabilité économique." Un profilage racial et social, ajoute-t-il, "contraire aux normes prohibant les discriminations et à l'obligation déontologique d'impartialité et de non-discrimination qui s'impose au fonctionnaire de police."