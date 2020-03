Confinement : plus de 2 millions de contrôles et 124.000 verbalisations en une semaine

Face aux comportements irresponsables de certains, les autorités sévissent. Une semaine jour pour jour après la mise en place du confinement en France limitant les déplacements au strict nécéssaire et aux urgences, les forces de l'ordre ont, selon nos informations, procédé à plus de deux millions de contrôles et dressé près de 124.000 verbalisations entre le 17 mars midi et lundi soir 22 heures.

Toujours selon nos informations, sur la seule journée du lundi 23 mars, les forces de l'ordre ont effectué 300.000 contrôles qui ont entraîné quelque 30.000 verbalisations.