Confinement : plus de 300.000 contrôles et 24.000 verbalisations à Paris

"Dans certains quartiers, cela reste difficile, les gens n'en font qu'à leur tête et ne mesurent pas les risques, mais en général maintenant, avec les infos en boucle sur le sujet, le nombre de cas qui augmentent et le nombre de morts que l'on déplore, les citoyens commencent à réaliser le danger" : voilà comment, après deux semaines de confinement, un policier analyse la situation en région parisienne auprès de LCI. Une tendance à un plus grand respect des règles qui se confirme d'ailleurs dans les chiffres donnés ce mardi matin par le procureur de la république de Paris, Rémy Heitz.

"Au 30 mars, à Paris, nous avions eu 303.000 contrôles, et nous avons eu près de 25.000 verbalisations - 24.265 pour être précis. Ce qui veut dire que le confinement est respecté par la très grande majorité des Parisiennes et de Parisiens. Vous le voyez, sur dix contrôles, plus de neuf personnes sont en règle, ce qui est un signe positif", a déclaré le magistrat sur franceinfo.