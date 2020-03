"Rentrez chez vous tout de suite" : au mégaphone, les forces de l'ordre font respecter les consignes

Il y a eu l'allocution d'Emmanuel Macron, les précisions de Christophe Castaner, la publication du décret au journal officiel. Il est temps maintenant pour les forces de l'ordre de passer à l'action. Depuis midi, ce mardi 17 mars, toute personne habitant sur le sol français est tenu de limiter ses déplacements au strict minimum et à l'essentiel : achat de nourriture, médecin, ou trajets vers son lieu de travail notamment.

Et quand aller dehors est nécessaire, pas question d'échapper à la règle des 1 mètre de distance. Ainsi, ce jour dans le 18e arrondissement de Paris, les policiers ont eu recours au grand moyen avant de passer à l'étape verbalisation. Mégaphone à la main, une policière accompagnée par ses collègues crie en déambulant dans une rue du quartier, où les commerces de bouche sont nombreux. "Une personne à la fois dans la boutique, je veux voir un client à la fois. Point final", hurle la fonctionnaire devant une boucherie tandis que le commerçant demande à ses clientes de respecter "l'espace" (la distance des 1 mètre).

Un peu plus loin, son collègue s'adresse aux passants: "On est là pour vous nous, respectez les consignes. C'est quoi le sens civique? Alors maintenant, vous gardez les 1 mètre de distance et vous sortez les attestations". Une femme réfractaire qui fait son marché s'indigne, notamment de la nécessité à présenter un papier quand on fait ses courses. La policière s'énerve : "Si vous n'êtes pas capable en tant que mère de famille et en tant qu'adulte de comprendre que ces mesures sont destinées à garantir votre sécurité et celle de votre enfant !". Agacée, la policière s'en va en lançant à plusieurs reprises : "Rentrez chez vous". Son interlocutrice, elle continue de crier, visiblement pas décidée à respecter les ordres.