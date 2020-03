INFO LCI - Coronavirus : des dizaines de milliers de masques périmés saisis dans le Val de Marne, trois interpellations

Les malfaiteurs sont soupçonnés d’avoir voulu reconditionner ces masques FFP2 pour les revendre par la suite. D’après les premiers éléments, plus de 40.000 masques ont été saisis, une petite partie dans le local poubelle, l’autre partie dans un camion, déjà prêts au départ. Une enquête est ouverte pour savoir d’où venaient ces masques, s’ils ont été ou non volés à l’origine, et comment les malfaiteurs comptaient les écouler. Les trois suspects, nés en 1992, 1999 et 2000 sont actuellement en garde à vue pour. Ils sont poursuivis, pour l'heure, pour recel de crime ou de délit. Par ailleurs, près de 3 kilos de cannabis ont également été découverts dans le camion où étaient stockés la plupart des masques. L'enquête a été confiée au commissariat de Maisons-Alfort.