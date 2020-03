Coronavirus : parloirs annulés, plaintes en ligne... justice et police tentent de faire face au virus

Du télétravail pour tous ceux qui le peuvent, des services réduits au strict minimum, des audiences reportées, des parloirs annulés. Depuis quelques jours, les services de police et de justice ont du faire comme tout le monde, ou presque.

Ainsi, dans les commissariats ouverts habituellement au public 24h/24 et 7 jours sur 7, certaines activités tournent au ralenti et des fonctionnaires sont parfois confinés par crainte d'une contamination. "A ce stade, rien n'est modifié, on continue d'accueillir les gens dans les commissariats. Lors des interventions et en présence d'un cas suspect, on respecte les consignes et les gestes barrières", rapporte une source policière à l'AFP. "On est un service de secours donc il est difficile de limiter nos services", commente une autre source.

Dans un message adressé lundi à tous les policiers, le nouveau directeur général de la police nationale (DGPN), Frédéric Veaux, a estimé que "l'aménagement de l'activité sur l'essentiel de nos missions (allait) nous permettre de réduire le risque d'exposition" au virus, ajoutant par ailleurs que la population devait savoir qu'elle sera protégée "quelle que soit la situation".

Mesure de confirment Selon une source policière, environ 600 policiers faisaient toujours l'objet d'une mesure de confinement par crainte d'une contamination au coronavirus lundi.