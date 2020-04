Coronavirus : trois plaintes déposées contre X mettent en cause la gestion d'Ehpad des Hauts-de-Seine google street view

JUSTICE – Trois plaintes contre X ont été déposées par des proches de trois résidents d'Ehpad des Hauts-de-Seinetrès vraisemblablement décédés du Codiv-19. Les plaignants pointent notamment des mensonges et des manquements de la direction de ces établissements.

Il représente quatre familles de personnes décédées au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) La Riviera à Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Me Fabien Arakelian a depuis été contacté par d'autres personnes, qui ont elles aussi perdu un proche du Covid-19 alors qu'ils vivaient dans des Ehpad des Hauts-de-Seine.

"J'ai envoyé cet après-midi une plainte contre X pour 'homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger' après deux décès au sein de l'Ehpad Bel Air à Clamart. Une autre plainte a été déposée il y a quelques jours après le décès d'un résident de la Villa Beausoleil à Chaville", indique Me Arakelian ce mercredi à LCI. Nous verrons quelles seront les suites mais j'espère que le parquet de Nanterre fera la même chose que celui de Grasse". A La Riviera à Mougins, 37 personnes sont décédées sur 109 résidents. Le parquet de Grasse a annoncé lundi dernier avoir ouvert une enquête des chefs d'"homicides involontaires et d'omission de porter secours à personnes en péril". La justice tente d'établir s'il y a eu "violations éventuelles aux obligations de sécurité et de prudence", et "d'établir la relation avec les décès constatés". Trois services sont saisis de cette enquête : la brigade de recherches de Cannes, la section de recherches de Marseille, et l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.

Beaucoup de "mensonges"

Et si Me Arakelian espère que le parquet de Nanterre suivra la même voie que celui de Grasse c'est parce qu'il voit malheureusement beaucoup de points communs dans les drames survenus dans les établissements accueillant les personnes âgées depuis l'arrivée du coronavirus en France. "La Riviera à Mougins, ça reste quand même l'établissement au sein duquel tout ce qui n'a pas fonctionné est présent. Dans tous ces Ehpad, il y a du mensonge, de la dissimulation, des gestes barrières qui n'ont pas été effectués et des gestes tardifs qui n'ont pas été réalisés. Dans certains Ehpad il y avait des événements festifs jusqu'à la mi-mars. On est en face d'un scandale de santé publique au sein de la crise sanitaire", s'indigne l'avocat. La robe noire précise avoir des écrits du groupe Korian, qui gère l'Ehpad de Mougins et celui de Clamart, dans lequel l'entreprise indiquerait qu'il n'y a pas de Covid-19 au sein de l'établissement. "Je démontre dans les plaintes par des documents qu'il y en a, car des salariés sont déjà infectés. Et ça la direction ne pouvait l'ignorer", insiste-t-il

"Aucun commentaire"

L'une de ses clientes qui a perdu sa grand-mère âgée de 96 ans qui résidait à l'Ehpad de Clamart dénonce elle aussi les négligences de l'établissement. Elle dit avoir vu via Skype fin mars que sa mamie était malade. Aucun médecin ne venant l'examiner, la jeune femme a fait appel au médecin de famille qui est parvenu à faire hospitaliser celle-ci. Selon le gériatre de l'hôpital, elle était déjà "à stade très avancé de contamination au Covid-19, déshydratée et malnutrie" rapporte la plainte. Interrogé au sujet de ces situations au sein des établissements gérés par le groupe Korian, Me Emmanuel Daoud, avocat de la société, répond au Parisien qu'il ne fera "aucun commentaire. "Dans la mesure où il y a une plainte, nous laissons la justice travailler sereinement. Si on veut laisser la justice travailler sereinement, on devrait se garder de faire des procès médiatiques.", ajoute Me Daoud. "Chacun a fait de son mieux face à cette crise inédite. Nous avons fait face à une pénurie de tests depuis le début", se défend pour sa part, Marion Muraire, porte-parole de la Villa Beausoleil, dans les colonnes du quotidien.

D'autres plaintes en préparation

Pour Me Arakelian, il faut que justice soit faite. "En plus de la tristesse et du chagrin, mes clients se posent beaucoup de questions et pour le respect et l'honneur de leurs proches, ils veulent savoir ce qu'il s'est passé et dans quelles conditions ils ont perdu la vie", insiste-t-il. A l'Ehpad de Bel-Air à Clamart, huit des quatre-vingts résidents ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie. A la Villa Beausoleil à Chaville, selon Le Parisien, "sept résidents sont décédés du Covid-19, sur 105 au total" et "parmi les 80 salariés, quatre ont été testés positifs et sont en arrêt de travail".

L'avocat francilien voit lui au fil des jours les dossiers arriver sur son bureau, pour les mêmes faits. "Il y a d'autres plaintes en préparation, notamment à Nogent-sur-Marne", nous indique-t-il ce mercredi, précisant que les familles de trois personnes décédées sont concernées. Et de déplorer : "Je sais malheureusement que tout cela n'est qu'un début."

