Paris : victimes d'agressions, les soignants de l'hôpital Lariboisière désormais escortés

Ils ont été identifiés par les habitants comme les passants. Et visiblement, certains leur en veulent. Depuis l'arrivée du Covid-19 en France et la mise en place du confinement le 17 mars, plusieurs soignants de l'hôpital Lariboisière, situé 2 rue Ambroise Paré, dans le 10e arrondissement de Paris, entre la station de métro Barbès-Rochechouart et la gare du Nord, ont été agressés.

Selon les victimes, les violences ont été aussi bien physiques que verbales et les raisons sont, semble-t-il, diverses. Demande d'argent un peu trop insistante avec des gestes menaçants, tentatives de vol, insultes... "Avec le confinement, il y a beaucoup moins de monde de fait dans la rue. On nous voit passer chaque jour par le même chemin, on sait où on va, on sait qui on est. Ceux qui ont décidé de s'en prendre à nous savent très bien où nous trouver", déplore un soignant dont plusieurs collègues se sont plaints d'agressions.