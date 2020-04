Corrèze : un homme poursuivi pour homicide volontaire après avoir percuté sa compagne

Pourquoi et comment un Corrézien a-t-il mortellement percuter sa compagne avec sa voiture ? Une enquête en cours cherche à déterminer les causes de la mort d'une femme de 36 ans, frappée sur une route départementale de l'est de la Corrèze, à Saint-Martin-la-Méanne. L'homme âgé de 93 ans avait été placé en garde à vue par les gendarmes dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué le parquet de Tulle. C'est lui-même qui avait appelé les secours, et les avait attendus sur place.

Le suspect a reconnu sa responsabilité dans la mort de sa compagne, mais en la "renversant accidentellement" avec sa voiture. Une version mise à mal par plusieurs constatations techniques, comme l'absence de trace de freinage, le fait que la victime ait été traînée sur plusieurs mètres par la voiture, ou la visibilité sur une portion de route droite très dégagée, a précisé la procureure de la République de Tulle Agnès Auboin, rendue sur site.