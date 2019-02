Corse : le village de Calenzana en feu

C'est dans l'angoisse que les habitants du village de Calenzana ont passé la nuit du 23 février 2019. Certains endroits ont commencé à prendre feu vers 22 heures et les flammes attisées par les vents violents ont encerclé les maisons. Jusqu'au matin, le feu continue de progresser et l'on compte au total 110 hommes mobilisés dans toute la commune. Pas moins d'une vingtaine de départs de feu ont été enregistrés en globalité sur toute la Corse.



