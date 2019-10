Corse : un cargo naufragé dans une réserve naturelle

JT 20H - Un cargo d’environ 90 mètres s'est échoué dans la nuit de samedi à dimanche sur côtes de Bonifacio (Corse-du-Sud). Ce navire transportait 2 600 tonnes de bobines d'acier.

Au sud de la Corse, les autorités maritimes sont pressées d'entendre la version du capitaine du Rhodanus. Dans la nuit du 12 au 13 octobre, alors qu'il se trouvait dans le golfe de Bonifacio, ce bateau n'a pas viré à temps et s'est échoué au milieu d'une réserve naturelle protégée. Aucune pollution n’a été pour l'instant constatée, mais d'importants moyens étaient tout de même dépêchés sur place.



