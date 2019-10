Corse : un couple disparu retrouvé sain et sauf

Ce couple de touristes normands était porté disparu depuis l'après-midi du jeudi 24 octobre 2019. Ils étaient partis en randonnée pour découvrir la cascade de Piscia di Gallu en Corse-du-Sud. Ils ont été retrouvés sains et saufs ce lundi, en aval de cette chute d'eau. Nos reporters ont suivi les recherches et leur dénouement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.