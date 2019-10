Corse : un couple porté disparu depuis quatre jours retrouvé sain et sauf

Ils n'avaient plus donné de nouvelles depuis jeudi 24 octobre et leurs enfants, inquiets, avaient prévenu les gendarmes deux jours plus tard. Partis faire de la randonnée en Corse, les époux Rosay ont été retrouvés sains et saufs lundi 28 octobre en fin de journée, au pied de la cascade qu'ils comptaient atteindre.

Si la femme souffre de blessures à la cheville et aux côtes, son époux, lui, est indemne. Ils ont cependant été conduits tous les deux à l'hôpital par hélicoptère.