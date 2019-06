Corse : un incendie s'est déclaré aux portes de l'hôpital de Sartène

Les patients et le personnel sont confinés au sein de l’hôpital, selon Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de l’île. De son côté, la sous préfète de Sartène est sur place et l’alerte rouge a été déclenchée, selon la préfecture. Selon un point de situation réalisé à 12h45, le bâtiment n'a pas été touché et n'est plus sous le danger du feu. Le feu est en voie d'être maîtrisé notamment grâce au deux Canadair arrivés en renfort.