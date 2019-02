Côtes-d'Armor : un père sauve sa fille tombée dans un puits

Le grand cœur de Lilou, dix ans, a failli lui coûter la vie vendredi 15 février 2019. C'est en voulant sauver un chat qu'elle se retrouve perchée sur un puits. Elle a chuté quinze mètres plus bas avec cinq à six mètres d'eau au fond. Son père n'a pas attendu pour descendre la rejoindre. Père et fille sont restés blottis pendant plus d'une heure avant d'être secourus par le groupe d'intervention en milieu périlleux de Guingamp. Ils s'en sont sortis indemnes.



