Courchevel : une arme à feu découverte à proximité des lieux de l'incendie mortel

Depuis le drame, qui a tué deux personnes et blessé grièvement quatre autres, l'enquête a avancé, comme le révélait LCI, et la piste criminelle est désormais privilégiée par les enquêteurs, après que des expertises ont révélé la présence d'hydrocarbures dans l'immeuble. Une découverte qui venait s'ajouter à des dépositions témoignant d'une dispute et d'une odeur d'essence, peu avant l'incendie. D'autres témoignages ont par ailleurs mis en cause l'état général du bâtiment , notant les détecteurs ou les extincteurs défectueux. Ainsi du père d'une saisonnière gravement blessée au cours de l'incendie, qui fustigeait, auprès de LCI : "Si le bâtiment avait été aux normes, on aurait pu éviter le drame".