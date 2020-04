Un homme de 19 ans placé en détention provisoire après avoir violé le confinement à sept reprises

L'expression est presque devenue courante au fil des semaines tant les cas se répètent en dépit des arrêtés, du nombre de personnes contaminées et des décès à la hausse. Un jeune homme de 19 ans a été interpellé pour "violation habituelle des mesures de confinement". Les faits ont été commis le 13 avril à 14h40 sur le Cours des 50 otages à Nantes (Loire-Atlantique). Le contrevenant a été déféré devant un juge, placé sous mandat de dépôt et placé en détention provisoire.

L'individu était en effet loin d'en être à sa première. Après avoir été verbalisé à hauteur de 135 euros, puis à hauteur de 200 euros, ce jeune majeur était passé à la case délit très rapidement (quatre infractions et plus). Lundi 13 avril, c'était déjà la septième fois que ce dernier était contrôlé par la police et qu'il n'avait ni attestation, ni raison d'être dehors, indique la direction départementale de la sécurité publique de Loire-Atlantique (DDSP). Il avait d'ailleurs déjà été condamné précédemment à de la prison avec sursis et avait été placé sous contrôle judiciaire à la demande du parquet.