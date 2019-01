Crash d’un Mirage 2000 dans le Jura : les deux militaires sont morts, les recherches se poursuivent

Dans un communiqué, le chef d’état-major de l’Armée de l’air, le général d’armée aérienne Philippe Lavigne exprime pour sa part "sa très forte émotion et ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches" des deux militaires. "Breveté pilote de chasse, le Capitaine Baptiste Chirié détenait la qualification de pilote de combat opérationnel. Il totalisait 24 missions de guerre et 940 heures de vol", poursuit-il. "Brevetée Navigateur Officier Systèmes d’Armes, la Lieutenant Audrey Michelon détenait la qualification de sous-chef navigatrice. Elle totalisait 97 missions de guerre et 1250 heures de vol."