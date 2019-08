Crash d'un bombardier d'eau : les appareils de type Tracker dans la ligne de mire

À Générac, un avion bombardier d'eau s'est écrasé le 2 août 2019 au cours d'une intervention sur des incendies. Le pilote, qui était un ancien de l'armée de l'air, est mort lors de cet incident. Deux enquêtes ont été ouvertes afin d'en déterminer les causes. Mais l'appareil de type Tracker en lui-même suscite des interrogations. Ils ont fait l'objet de certaines critiques dans un rapport du Sénat en 2006. Ces engins ont été jugés trop vétustes et auraient dû être retirés du service il y a dix ans.



