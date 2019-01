Crash d'un Mirage 2000 dans le Jura : 150 militaires recherchent toujours les 2 pilotes

Il est toujours introuvable. Un avion de chasse Mirage 2000D qui avait décollé de la base aérienne de Nancy-Ochey (Meurthe-et-Moselle), a disparu des écrans radars mercredi peu après 11 heures dans une zone montagneuse entre le Doubs et Jura avec deux militaires à bord. L'avion survolait le massif jurassien au niveau de Mouthe et la frontière Suisse et, était "non armé et ne possède pas de réservoir supplémentaire", selon la préfecture du Doubs. Les recherches ont repris jeudi vers 7h30 du côté de Mignovillard (Jura), où des débris ont été retrouvés.