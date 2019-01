Crash d’un Mirage 2000 dans le Jura : qui étaient les deux militaires tués ?

"Les opérations de recherche du Mirage 2000D, dont le signal avait été perdu mercredi dans la matinée, ont malheureusement conduit à la confirmation du décès des deux membres d’équipage". C’est par voie de communiqué que la ministre des Armées Florence Parly a annoncé la tragique disparition du capitaine Baptiste Chirié et de la lieutenant Audrey Michelon, morts à la suite du crash de leur avion dans le Jura. "La France perd deux officiers de valeur, morts à son service. Chaque jour, à l’entraînement ou en opérations, soldats, marins et aviateurs acceptent le danger et risquent leurs vies pour défendre la France, protéger les Français. Ce drame nous le rappelle durement", a souligné la ministre.





Alors que l’enquête doit encore éclaircir les zones d’ombres entourant le crash, quelques détails ont filtré sur l'identité des deux militaires décédés.