Cruard reporter : avec les policiers du Web

CRUARD REPORTER - Il existe un service de la police, tenu secret, qui contrôle le web tous les jours. Ceci concerne la pédopornographie, les appels à la haine ou encore le trafic de drogue.

Un grand open space, qui s'ouvre rarement aux caméras, est le lieu de travail de 27 agents de police. Ces derniers passent leur journée sur leurs écrans pour surveiller les activités du Web. Le service est divisé en quatre pôles dont l'escroquerie, le terrorisme, la discrimination et haine et celui dit généraliste. En cas de signalement, une enquête sera ouverte grâce à l'identification de l'adresse IP de l'internaute. Des analyses de son ordinateur seront effectuées et la personne fera ensuite l'objet d'une convocation. Quels types de contenus sont signalés ?



Ce jeudi 5 septembre 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous emmène dans les coulisses du quotidien de la police du Web. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 05/09/2019 en chiffres présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.