D'où proviennent ces images d'un policier frappant un homme menotté à la tête ?

"Je pense que maintenant nous avons compris ce qu'est la police en France. Des voyous avec un brassard", s'insurge une internaute en commentaire d'une vidéo montrant un policier donner un coup de genou dans la tête d'un homme menotté. Vues plus de 380.000 fois ce mercredi 22 janvier, ces images suscitent l'indignation sur les réseaux sociaux. La personne qui les a postées explique que cette vidéo a été prise le 20 janvier, lors de l'"Acte 63" des Gilets jaunes, sans préciser de localisation.

En réalité, la vidéo est bien plus ancienne. Elle remonte à avril 2019 et avait été posté sur le réseau social Twitter dès le 17 avril. Le tweet a été supprimé depuis mais reste visible en archives. On retrouve encore en ligne d'autres posts (cf ci-dessous) datant de cette période. Déjà à l'époque, de nombreuses voix s'étaient élevées pour dénoncer les violences commises par le policier.

Nos confrères de Checknews s'étaient penchés sur cette affaire le 20 avril. La scène s'était déroulée quelques jours plus tôt, le 13, à Montreuil en Seine-Saint-Denis, plus précisément devant le 134 boulevard de Boissière, comme l'indique Théo à l'origine de la diffusion de la vidéo. "C’est suite à une course poursuite que ce jeune homme a été interpellé par la BAC", précisait le jeune homme.