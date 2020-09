Darmanin annonce l'arrivée de nouvelles grenades pour le retour des Gilets jaunes

"La grenade GMD (de désencerclement) sera retirée des services, suivant les recommandations de la DGPN (Direction générale de la police nationale) et de la DGGN (Direction générale de la gendarmerie nationale), elle va être remplacée dès demain (samedi 12 septembre) par un nouveau modèle offrant moins de projection en hauteur", a-t-il déclaré, ajoutant que "l'usage du LBD sera dès demain encadré, obligatoirement assorti d’un superviseur pour mieux évaluer la situation d’ensemble et désigner l’objectif". Enfin, le ministre de l'Intérieur a assuré que ces modifications interviendront "sans mettre en danger en aucune manière les forces de l’ordre, dans l’exercice de leur mission difficile et de leur protection légitime".

Ce SNMO inclura, en outre, un nouveau cadre législatif, afin que les images captées par des drones ou des caméras piétons puissent être exploitées par les forces de l'ordre. La réflexion autour de ce nouveau schéma avait été lancée en juin 2019 après sept mois de mouvement des Gilets jaunes et de débats sur les violences policières. Son objectif était de réfléchir à réviser le maintien de l’ordre. En juillet, Gérald Darmanin avait ainsi demandé à ses services "d’étudier les remarques et recommandations formulées" par Jacques Toubon. Le Défenseur des droits réclamait l’interdiction du lanceur de balles défense (LBD) et le port de la cagoule chez les policiers... A ce sujet, ce vendredi, le ministre a rappelé sa volonté d’interdire aux télévisions et aux réseaux sociaux de diffuser, sans les flouter, "des images montrant les visages" de policiers en opération.