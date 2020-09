Dealers armés à Grenoble, une mise en scène pour un clip ?

Un peu plus d'une semaine après la diffusion de deux vidéos tournées à Grenoble (Isère) devenues très vite virales et engendrant de nombreuses réactions notamment de la classe politique et une vaste opération de police, l'affaire semble prendre une nouvelle tournure. Ce mardi 1er septembre en effet, il semble que ces images, montrant des dealers armés au Mistral à Grenoble aient été extraites d'un clip de rap.

Ainsi, dans son clip "Chicagre" diffusé sur Youtube dans la nuit de lundi à mardi, le rappeur Corbak Hood montre ces mêmes images d'hommes armés et de drogue au milieu des friandises. A la fin du morceau dont le refrain n'est autre que "Grenoble c'est chaud, Grenoble c'est Chicagre", est précisé : "Les armes sont factices, les produits n'étaient pas du CBD (Cannabidiol nflr), seul les friandises sont vraies"(sic). Ces deux vidéos qui ont choqué l'opinion étaient-elles factices? Etaient-elles là pour programmer un buzz et multiplié les clics et les vidéos vues du rappeur?