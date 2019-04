Décès d'Ange Dibenesha : l'autopsie conclut à une "défaillance cardio-vasculaire" nécessitant une analyse toxicologique

Jeudi, vers 1h50, un homme conduisant une BMW a été contrôlé sur le périphérique parisien à hauteur de la porte d'Italie, avait indiqué dimanche la préfecture de police. Le jeune homme noir, Ange Dibenesha, "en situation d'annulation de son permis de conduire" et connu de la police pour stupéfiants, a été dépisté positif au test d'alcoolémie, selon la préfecture. Les motards ayant procédé au contrôle ont ensuite appelé une voiture de police.





L'homme a alors "ingéré une substance non identifiée", selon la préfecture. Selon une source policière à l'AFP, il s'agissait de cocaïne. Il a alors été "pris de convulsions", selon le communiqué. Les pompiers ont effectué un massage cardiaque avant que le Samu ne le transporte à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Le parquet de Paris, qui a ouvert jeudi 28 mars dernier, une enquête pour "usage et détention de stupéfiants", a indiqué que le jeune homme était mort samedi soir à l'hôpital, après avoir prévenu la famille seulement la veille. "L'enquête se poursuit depuis en recherches des causes de la mort", a précisé le parquet. Une expertise a confirmé dimanche que l'homme transportait sur lui de la cocaïne lors de son interpellation, selon une source judiciaire.