Décès d'un enfant de trois ans dans un bus scolaire : "Le conducteur a l'obligation de faire le tour du véhicule"

A titre d'information, ni les enseignants ni les Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) ne sont tenus de contrôler les véhicules au moment de l'arrivée des enfants devant l'établissement, ces derniers se rendant à l'école "par leurs propres moyens". Quant à la présence d'un accompagnateur auquel reviendrait cette mission, elle n'est obligatoire que dans le cas où le transporteur scolaire est "organisateur" du déplacement. Ce qui est rarement le cas, le transport scolaire étant le plus souvent géré par la municipalité. Si la conductrice d'Unverre n'a pas été sanctionnée, elle a tout de même été entendue fin septembre par la police tout comme son employeur et le conducteur qui avait découvert le petit garçon. "Il ont bien compris que la personne incriminée avait été la plus ravagée par l'affaire", résume Jean-Michel Lécuyer.





Après la découverte du corps sans vie de Meddy en Martinique, le chauffeur de bus a lui été placé en garde à vue, du chef d’homicide involontaire. "Pour des raisons que l’enquête devra déterminer, cet enfant n’a pas été déposé à l’école le matin et il est resté dans ce bus pendant toute la journée, où il est finalement décédé, a indiqué Renaud Gadeul, le procureur de la République de Fort-de-France, dans une vidéo diffusée sur le site martinique.franceantilles.fr. Il semblerait que le petit garçon se soit, là aussi, endormi dans le véhicule mais le chauffeur ne s’est pas aperçu de sa présence.