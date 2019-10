Décès de Kewi Yikilmaz à quinze ans : enquête sur une guerre des territoires

JT 20H - La colère, la peur, le sentiment d'impuissance... L'émotion est encore vive aux Lilas, treize jours après la mort de Kewi. Ce garçon de quinze ans, poignardé en pleine rue, a été victime d'un conflit entre bandes rivales.

Kewi Yikilmaz avait quinze ans. Il a été poignardé à mort le vendredi 4 octobre, en marge d'un cours d'éducation physique aux Lilas (Seine-Saint-Denis). Ses meurtriers présumés avaient le même âge que lui. En un an, cet adolescent est la troisième victime de rivalités entre bandes pour le contrôle d'une rue, d'un immeuble ou d'un quartier. Nos journalistes ont enquêté sur place.



