Décès de Victorine, 18 ans : le "cœur déchiré", ses sœurs lui rendent hommage

Sous le choc. Encore sonnées par le décès de leur jeune sœur, Romane et Perrine Dartois ont tenu à lui rendre hommage, via les réseaux sociaux. Dans un long message sur Instagram, Romane a tenté de poser des mots sur l'inconcevable. Profondément marquée, elle assure être "complètement détruite par cet énorme bouleversement qui change (sa) vie". "J'ai le cœur déchiré", pose t-elle dans un cri de douleur.

La jeune femme éplorée remercie également les internautes pour leur soutien et leur mobilisation, son appel à témoins ayant été relayé par plusieurs milliers de personnes. "Je tiens vraiment à tous vous remercier pour vos partages, vos mots d'amour et de soutien auprès de ma famille et moi", avance t-elle, soulignant que Victorine était "une jeune femme extraordinaire, une sœur plus qu'exemplaire, à l'écoute et toujours souriante".