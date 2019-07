Décès de Vincent Lambert : ses parents, résignés mais déterminés

Après plusieurs années de bataille judiciaire, les parents de Vincent Lambert se sont résignés à voir leur fils tétraplégique mourir. Ce dernier, âgé de 42 ans, est décédé dans la matinée du 11 juillet 2019, soit neuf jours après l'arrêt définitif de ses traitements par le CHU de Reims. Un soulagement pour la femme et le neveu du patient, une peine pour ses parents. D'ailleurs, ces derniers ont maintenu leur plainte pour tentative d'homicide volontaire.



